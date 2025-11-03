Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda kent içi ulaşımda yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla Espark çevresinde 1. etap trafik düzenlemesi ve yol genişletme çalışmalarına başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında bölgede yol kesişimleri ve bağlantılarda fiziki düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Yunus Emre Tiryaki, proje kapsamında Cidde Sokağı'nın İsmet İnönü-1 Bulvarı'na trafik akışının Cidde Sokak'tan İsmet İnönü-1 Bulvarı istikametine tek yön olacak şekilde sağlanacağını, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde orta refüjün daraltılarak Tepebaşı Belediye Başkanlığı istikametinde şerit genişliğinin artırılması için gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmakta olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların hafta boyunca süreceğini ve uygulamanın etaplar halinde sürdürüleceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürücülerden yapılan yeni düzenlemelere uymalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini istedi.