Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatili için çocuklara dopdolu bir program hazırladı. Birbirinden renkli etkinlik ve oyun alanları, hobi ve sanat atölyeleriyle Teneffüs Park yarıyıl tatili boyunca pazartesileri hariç her gün açık olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 2016 yılında 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park, öğrencilere nefes aldıracak birbirinden renkli aktivitelerle yarıyılda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ara tatil süresince 20 Ocak’tan 2 Şubat tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün açık olacak Teneffüs Park, sınırsız eğlence için 10.00’dan 18.00’e kadar hizmet verecek.

Bu yıl 20 farklı oyun alanının yer aldığı parkta saat 13.30’da oyun atölyesi, 14.30’da Palyaço Titi ile Masal Ağacı interaktif drama etkinliği, 15.00 de ebeveynlerin yarıştığı Aileler Yarışıyor programı,16.00’da Hobi Sanat Atölyesi, 16.30’da Survivor, 17.00’de Mini Discoetkinliği gerçekleşecek.

Palyaço, yüz boyama, sosis balon katlama gibi çeşitli etkinlikler yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Programa ayrıca cumartesi ve pazar günleri Kar Partisi de dahil olacak. 0-2 yaş çocuklar ve yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği alana 2-17 yaş arası için ise giriş ücreti ise 150 lira olarak belirlendi.