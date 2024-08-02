Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 1 milyon 135 bin metrekarelik 506 parkında akıllı sulama sistemi kurarak, enerji, su, emek ve zaman tasarrufu sağladı. Bu projeyle Muratpaşa’da parkların yüzde 66’sında akıllı sulamaya geçilmiş oldu.ANTALYA (İGFA) - Yenilikçi ve inovatif çözümleriyle ön plana çıkan Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında 2022 yılında parklarında akıllı sulama sistemine geçiş yaptı. İlk etapta 70 parkta uygulanan bu sistem, şu anda 506 parka ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu ileri teknoloji sistemle açma-kapama, program değiştirme, mevsimlik bitki ve ağaç dikimlerinde can suyu verme gibi işlemler cep telefonu, tablet veya bilgisayardan kolayca takip edilebiliyor. Böylece elektrik, akaryakıt, su, emek ve zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanıyor. 5 yıldızlı sulama projesi olarak adlandırılan bu sistem, meteorolojik verilerle entegre çalışıyor. Yağışlı günlerde sulama otomatik olarak kesilirken, buharlaşmanın az olduğu bulutlu günlerde de sulama durduruluyor. Bu sayede hem çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor hem de kaynaklar verimli kullanılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin akıllı sulama sistemi, sadece tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda parkların bakımını da optimize ederek Muratpaşa’yı daha yeşil ve sürdürülebilir bir ilçe haline getiriyor.