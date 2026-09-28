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Muratpaşa'nın Sultanları, 14 takımın yer aldığı B Grubu'nda 26 karşılaşmaya çıkacak. Muratpaşa Belediyespor, sezonu 3 Ekim Cumartesi günü Ankara'da PTT karşısında açacak. Takım, ilk iç saha maçında ise 10 Ekim Cumartesi günü Alfemo Zeren Spor'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Oyuncuların kırmızı formalarıyla kentin tarihi dokusunu buluşturan çekimde başantrenör Inessa Korkmaz da yer aldı.

ANTALYA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kaleiçi'nin taş sokaklarında, tarihi yapıların arasında ve Antalya manzarasına karşı fotoğraflandı.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokakları, bu kez Muratpaşa'nın Sultanları'na sahne oldu. Yeni sezonda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kırmızı formalarıyla Mirador'dan Hadrian Kapısı'na uzanan güzergahta objektif karşısına geçti.

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