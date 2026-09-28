Düzcespor Kulübü, Beykoz Anadolu Spor maçıyla ilgili TFF'den resmi karar gelmediğini belirterek görüntülerin yeniden incelenmesini istedi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzcespor Kulübü, Beykoz Anadolu Spor karşılaşmasının ardından gündeme gelen 3-0 hükmen mağlubiyet iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) maçla ilgili kendilerine iletilmiş resmî bir karar bulunmadığını bildirdi.

12 Eylül'de oynanan ve Düzcespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamamıştı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maç nedeniyle Düzcespor'a önce 3 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça indirmişti.

'GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI İNCELENSİN' ÇAĞRISI

Kulüp yönetimi, karşılaşmaya ilişkin tüm görüntülerin ve olayların başlangıcından itibaren yaşananların titizlikle değerlendirilmesini talep etti. Açıklamada, ilk fiziksel müdahalenin Beykoz Anadolu Spor görevlisi Miraç Topal tarafından yapıldığı, ardından futbolcu Anıl Emre Yılmaz'ın Düzcesporlu Ömer Faruk Uzun'a müdahale ettiği iddia edildi. Düzcespor ayrıca, olayların ardından rakip takım mensuplarının hakemler üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürerek, 4. hakemin rakip takım masörüyle birlikte ambulansın bulunduğu bölgeye gitmesinin de karar sürecinde dikkate alınması gerektiğini savundu.

'ADALETLİ YÖNETİM İSTİYORUZ'

Kulüp, son oynanan İnkılapspor maçındaki hakem kararlarına da tepki gösterdi. İki penaltı pozisyonunda devam kararı verilmesini ve futbolcu Caner'e gösterilen kırmızı kartı tartışmalı bulduklarını belirtti.

Açıklamada, 'Bizim tek isteğimiz adaletli, tarafsız ve eşit bir yönetim anlayışıdır. Düzcespor'un sahada kazandığının karşılığını almasıdır' ifadelerine yer verildi. Düzcespor yönetimi, TFF ve ilgili kurullara çağrıda bulunarak Beykoz Anadolu Spor karşılaşmasının tamamının, olayların gelişiminin ve hakemlerin karar alma sürecinin görüntüler üzerinden yeniden değerlendirilmesini istedi. Kulüp, mücadeleyi sürdüreceğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını da duyurdu.