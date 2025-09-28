Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin kenti edebiyatla buluşturan ve yazın dünyasının en canlı alanı öykü dalında en iyilerin belirlendiği Antalya Edebiyat Günleri, bu yıl 10’uncu yaşını kutluyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da 21–23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde, edebiyat tutkunlarını yaratıcı yolculuğa davet eden öykü ve şiir atölyeleri düzenlenecek.

Atölyelerde katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle birlikte kendi eserlerini yaratma ve yazınsal becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Öykü Atölyesinde, eğitimci-yazar Özcan Karabulut yönetiminde, öykü kurgusu, karakter yaratımı ve anlatım teknikleri ele alınacak. Şiir Atölyesinde ise şair ve çevirmen Nazmi Ağıl, şiirin ritmi, imge dünyası ve çağdaş şiirden örneklerle yaratıcı çalışmalara yer verecek.

Her iki atölye de 25–26 Ekim 2025 tarihlerinde, Türkan Şoray Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek toplam altı saatlik program sonunda katılımcılar, kendi öykü ve şiirlerini kaleme almış olacak.