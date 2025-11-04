Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesinde toplam 124 kilometre uzunluğunda kapsamlı bir kanalizasyon şebekesi yapım çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, proje ile Yeniköy, Çıplaklı, Altınkale, Tomalar, Bahçeyaka, Nebiler ve Yalınlı mahallelerini kapsayan kanalizasyon altyapı çalışması başlattı. İlk etabı Yeniköy ve Çıplaklı mahallelerinde başlatılan yatırım kapsamında farklı çaplarda borularla sürdürülen imalatlarla altyapıda kalıcı çözüm sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, uzun yıllardır sağlıksız koşullarda kullanılan foseptik çukurlarından kurtularak güvenli, modern ve çevre dostu bir altyapı sistemine kavuşacak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yıllardır süregelen kanalizasyon sorununun çözüme kavuşmasından dolayı büyük sevinç yaşadı. Önceki yıllarda foseptik çukurlarıyla idare eden vatandaşlar, özellikle yeni yerleşimlerin artmasıyla birlikte yaşanan taşma ve tıkanma sorunlarının ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirtti. Gerçekleştirilen altyapı yatırımıyla birlikte hem maddi yükün azalacağı hem de sağlık açısından önemli bir rahatlama sağlanacağı ifade edildi. Mahalle sakinleri, vidanjör masraflarından kurtulacak olmanın yanı sıra daha hijyenik bir yaşam alanına kavuşacaklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.