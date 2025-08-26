Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Çiçekoluk Mahallesi’nde 40 yıl sonra asfalt çalışması gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yürüttüğü asfalt seferberliği kapsamında Gündoğmuş’un Çiçekoluk Mahallesi’ni 40 yıl sonra asfaltla buluşturdu. Altyapısı tamamlanan ve genişletilen mahalle yoluna 4 kilometrelik sathi asfalt döküldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı asfalt programı kapsamında Antalya’nın kırsal bölgelerinde asfalt seferberliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ilçesine bağlı Çiçekoluk mahalle yolunun altyapısını yenileyerek, genişleme çalışması başlattı. Altyapı çalışmaları tamamlanan Çiçekoluk Mahallesi yolunu Büyükşehir ekipleri 4 km uzunluğunda sathi asfalt ile kaplıyor. En son 1980’li yıllarda asfalt dökülen Çiçekoluk Mahallesi yolunun tamamlanmasıyla mahalle halkı güvenli ve konforlu bir yola kavuşacak.

ASFALT PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle asfalt çalışması yapılan Çiçekoluk Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceledi. Gündoğmuş’ta yapılan muhtarlar toplantısında yol talebini aldıklarını söyleyen İsa Akdemir, “Yolun altyapısını yaparak, standartlara uygun hale getirdik. 2025 asfalt programımız kapsamında da asfaltını yapıyoruz. Dağ taş demeden Büyükşehir ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bölge halkına bu yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇOK MUTLU

Çiçekoluk Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, yıllardır yol sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “En son 1980’lerde asfalt yapılmıştı. O günden bugüne bu yolu bekliyorduk. Nihayet rahat bir ulaşıma kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Mehmet Gülçelik ise, “Bu yol köstebek yuvası gibiydi, karşı yönden iki araç yan yana geçemiyordu. Şimdi konforlu bir şekilde kullanabileceğiz. Bu hizmet kalıcı bir yatırımdır” dedi.