Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Kitap Günleri Fuarı öncesi şehirdeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilere fuarın tanıtımının yapılması, kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almaları adına teşvik etmek ve tasarruf duygusunu artırmak adına öğrencilere 27 bin adet kumbara dağıtımı yapıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 9. Kitap Günleri için geri sayım başladı. 31 Ekim Cuma günü MODEF Fuar alanında kapılarını açacak olan Kitap Günleri Fuarı 09 Kasım'a kadar devam edecek.

Organizasyon kapsamında; söyleşiler, konferanslar, imza günleri, 1 milyon kitap, seçkin yayınevleri ve birbirinden kıymetli yazarlar İnegöllülerle ile buluşacak.

Kitap Günleri öncesi yapılacak etkinliğin tüm okullarda öğrencilere tanıtılması, duyurulması ve aynı zamanda; çocuklarda tasarruf duygusunu arttırmak, kitaba olan ilginin artmasını sağlamak, öğrencilerin kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almasını teşvik etmek amacıyla İnegöl Belediyesi tarafından okullarda kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.

27 BİN KUMBARA ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Günleri fuarı öncesi İnegöl'de bulunan okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kumbara dağıtımları yapıldı. Bu kapsamda bu yıl kırsal ve merkezdeki okullarda toplam 27 bin adet kumbara hediye edildi. Bu uygulama ile öğrencilerin kumbaralarındaki birikimlerini İnegöl Belediyesi Kitap Günleri etkinliğinde binlerce kitap arasından seçtikleri kitaplara dönüştürmesi hedefleniyor.