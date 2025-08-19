Bunlar da ilginizi çekebilir

Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Kütahya’da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde büyükorta boyunda ikinci olan sporcu Yusuf Erdoğan’ı tebrik etti.

Büyük heyecana sahne olan ve yaklaşık 300 sporcunun farklı kategorilerde mücadele verdiği organizasyonda, zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, büyükorta boyunda ikinci olmayı başardı.

