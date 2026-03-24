20 Mayıs 2026'da UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak Beşiktaş Park Stadyumu, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihlerini değiştirdi. Yarı final karşılaşmaları 5-7 Mayıs'a çekilebilir.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi Finali sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edileceğini açıkladı.

Buna göre, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi durumunda, 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacak yarı final maçları 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerine alınacak.

Diğer yarı final karşılaşması ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından TFF, nihai programı kamuoyuna duyuracak.

Federasyon, bu düzenlemeyle hem UEFA'nın taleplerinin karşılanacağını hem de kupa müsabakalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

— TFF (@TFF_Org) March 24, 2026