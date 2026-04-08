Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara daha iyi, temiz ve hijyenik bir ulaşım hizmeti sunmak için toplu ulaşım araçlarını titizlikle temizleyerek, seferlere hazırlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalyalılara temiz, güvenilir ve konforlu bir seyahat anlayışıyla kaliteli ulaşım imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, her gün seferlerini tamamlayan toplu ulaşım araçlarını detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirerek yeni güne hazırlıyor.

Gün içerisinde yoğun şekilde hizmet veren otobüsler, sefer bitiminde Antalya Ulaşım A.Ş.'nin Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan depolama sahalarındaki temizlik hatlarına alınarak kapsamlı bir temizlik sürecinden geçiriliyor.

GÜN İÇİNDE YOĞUN KULLANILAN ALANLAR TEMİZLENİYOR

Seferlerini tamamlayan otobüsler, depolama alanına getirildikten sonra gün içinde yolcuların yoğun olarak kullandığı tutacaklar, koltuklar, zemin ve tavan gibi alanları ayrı ayrı ve özenle temizleniyor. Ardından ekipler, araçların içini hijyen ekipmanlarıyla köpüklü şekilde detaylı olarak temizliyor.

TÜM YÜZEYLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ulaşım A.Ş.'de Operasyon Birimler Sorumlusu olan Ramazan Delioğlu, toplu taşıma araçlarının her gün uzman ekipler tarafından detaylı şekilde temizlendiğini belirterek, 'Seferini tamamlayan araçlarımızın temizliği her gün titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yolcularımızın temas ettiği tüm yüzeyler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Koltuklar, tutacaklar ve zeminler özel temizlik ürünleriyle ayrıntılı biçimde temizleniyor. Hijyen standartlarımızı yüksek tutuyoruz çünkü halkımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Toplu taşıma ortak kullanım alanıdır. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da bu temizliğin korunması konusunda duyarlılık bekliyoruz' dedi.