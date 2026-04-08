Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin her noktasında içme suyu kalitesini güvence altına almak ve altyapı ağınıgüçlendirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Alifuatpaşa Mahallesi'nde toplam 2 bin metrelik içme suyu hattı yenileme projesine başladı. 10 farklı sokağın altyapısında sürdürülen güçlü dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgenin tüm abone bağlantıları da yenileniyor.

Alifuatpaşa'da gerçekleştirilen çalışmalar, bin metrelik ana şebeke hattı ve bin metre uzunluğunda abone bağlantısı yenileme çalışmasını kapsıyor. Çalışmalar neticesinde bölgedeki 200 haneye ulaşan suyun kalitesi kaynaktan musluğa kadar tam güvence altına alınıyor.

SIFIR İSRAF, KESİNTİSİZ VE KALİTELİ HİZMET

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin her sokağını güçlü bir altyapı ağıyla ilmek ilmek işliyoruz. Alifuatpaşa Mahallesi'nde başlattığımız 2 bin metrelik yenileme projesiyle bir damla suyumuzu dahi israf etmeden, abonelerimize kesintisiz şekilde ulaştıracağız. Aralıksız yürüttüğümüz çalışmalar ile şehrimizin altyapısını sağlam temeller üzerinde yarınlara taşıyoruz' ifadeleri kullanıldı.