Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, 2026'nın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 3,2 büyüme kaydettiğini ancak önceki dönemlere göre belirgin bir ivme kaybı yaşandığını belirtti. Eren, finansman koşulları ve yatırım ortamının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, 2026 yılı ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Eren, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyürken inşaat sektörünün yüzde 3,2 oranında büyüme kaydettiğini belirterek, sektörün genel ekonominin üzerinde performans göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Sektördeki büyüme hızında dikkat çekici bir yavaşlama yaşandığını vurgulayan Eren, 2025 yılında yüzde 10,8, yılın son çeyreğinde ise yüzde 8,6 olan büyüme oranının 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye gerilediğini hatırlattı. Bu gerilemede sıkı finansman koşulları, yüksek kredi maliyetleri ve özel sektör yatırımlarındaki temkinli duruşun etkili olduğunu belirten Eren, deprem bölgesine yönelik yeniden inşa faaliyetleri ve kamu altyapı yatırımlarının da önceki yıllara kıyasla daha sınırlı katkı sunduğunu ifade etti.

'KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ETKİLİ'

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin küresel ekonomide belirsizlik oluşturduğunu belirten Eren, bu etkilerin özellikle yılın ikinci çeyreğinde daha net görülebileceğini söyledi. İnşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Eren, sürdürülebilir büyüme için finansmana erişimin kolaylaştırılması, kamu yatırımlarının desteklenmesi ve maliyet baskısını azaltacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.