Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesine bağlı Gölova Mahallesi Müren yayla yolunda iyileştirme çalışmalarını tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında özellikle hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı kırsal mahallelere bağlı yayla yollarında iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı Gölova Mahallesi Müren Yayla yolunda başlatılan genişletme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Bölgede yer alan Gölova, Karaköy, Özdemir ve Ovacık mahallelerinin ortak kullandığı 7 kilometrelik yayla yolunun 1.5 kilometrelik kısmı ise yeni yol açılarak güvenli hale getirildi. Zorlu arazi şartlarında çalışan ekipler tarafından dere yatağında kalan 1.5 kilometrelik bölümde dev kayalar parçalanarak yükseltildi ve mevcut yola bağlantısı yapıldı. Her türlü aracın kullanabileceği hale gelen yayla yolundaki çalışmalardan vatandaşlar büyük bir memnuniyet duydu.

YENİ BİR YOL EKLEDİK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, vatandaşın kullanımına açılan Müren Yayla yolunda incelemelerde bulundu. Bu yolun sadece Gölova değil, Elmalı’dan Ovacık ve Korkuteli tarafına çıkmak isteyen vatandaşlar için önemli olduğunu söyleyen İsa Akdemir, “Konyaaltı ve Bey dağlarına gitmek isteyen vatandaşlarımız da kestirme olduğu için bu yolu kullanıyorlar. Bu yol güvenlik açısından kötü bir durumdaydı. Yağmur ve kar yağdığı zaman bu dere kısmından geçmek mümkün olmuyordu. Muhittin Böcek Başkanımız Elmalı buluşmasına geldiği zaman bu yolun açılması noktasında talepte bulunan vatandaşlarımızın bu isteklerini geri çevirmedi. Geçen yıl başladığımız çalışmalarımızı kayalık arazide açtığımız 1.5 kilometrelik yeni yolun da eklenmesiyle hazır hale getirdik ”dedi.

5 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Bu yolun hayırlı olmasını dileyen İsa Akdemir, “Bölge halkı için bu yayla yolu çok değerli. Bu yolumuzun maliyeti 5 Milyon TL’dir. Biz bu çalışmaları tamamıyla kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Kendi işçilerimizle iş makinelerimizle herhangi bir müteahhitle çalışmadan yapıyoruz” diye konuştu.