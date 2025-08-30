Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Antalya’da bulunan şehit ve gazi dernekleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Fatih Selek, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Gaziler Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Esat Tonguç, Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Nizam’ı ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin ile Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdür Vekili Bekir Deniz Kinav da ziyarette hazır bulundu.

“HER ANLAMDA YANINIZDAYIZ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Vekili Özdemir, imzalanacak protokol ile bunun kurumsal hale getirilmiş olacağını söyledi. Başkan Vekili Özdemir, “Bu protokol siz talep etmeksizin Muhittin Başkanımızın sizler için yapmak istediği bir süreçti. Zaten Büyükşehir Belediyemiz bu protokoldeki maddeleri uygulamaktaydı ama bu protokol ile kurumsal hale getirmiş olduk. Her anlamda yanınızdayız. Üzerimize düşenimizin fazlasını yapmaya hazırız. Ne ihtiyacınız, ne eksiğiniz varsa biz orada size yetişmeye elimizi taşın altına koymaya hazırız. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul da

protokolün bütün derneklerle imzalamış olmasının anlamlı olduğunu belirterek, “Bu yaklaşım Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bütün şehit ve gazi ailelerine eşit şekilde yaklaştığını gösteriyor. Her zaman her alanda yanımızda olan Başkanımız Muhittin Böcek’e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

DERNEKLERE DESTEK VE YARDIM

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ile dernekler arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri dairesi Başkanlığı ile İşletme ve İştirakler daire Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında şehit aileleri ve gazi derneklerine destek ve yardımlarda bulunulacak.