Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği’nin (TÜRSİD) Elektronik Ücret Toplama Sistemi Komisyonu toplantısına ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - İki gün süren toplantılar sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları tanıtılarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Elektronik Ücret Toplama Sistemi Komisyonu’nun ilk toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Ulaşım AŞ Bilişim Sistemleri Müdürü Murat Altıntaş’in komisyon başkanlığı yaptığı toplantıda İstanbul (Metro İstanbul), Bursa (BURULAŞ), Eskişehir (ESTRAM), Gaziantep (GAZİULAŞ), İzmir (İzmir Metro) ve Kayseri (Kayseri Ulaşım) temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kendi şehirlerindeki uygulamaları ve deneyimleri paylaşarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROJELERİ TANITILDI

Antalya Ulaşım AŞ Genel Müdürü Melih Dipova, Antalya Ulaşım hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, Antalya’da faaliyet gösteren mevcut raylı sistemler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 4’üncü Etap Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Projesi tanıtıldı. Toplantıya katılan komisyon üyeleri, mobil uygulamalar, yeni projeler, dolum cihazlarına yönelik saldırı girişimleri ve alınan önlemler, şirketlerin yetki alanları, turnike ve validatör sistemleri, kart tipleri, Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında verilen kartlar, aktarma senaryoları ve kart kullanım verileri gibi konularda detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, ilk toplantının Antalya’da yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ANTALYA ULAŞIM AŞ TESİSLERİNE ZİYARET

Komisyon üyeleri, Antalya Ulaşım AŞ’nin Fatih yerleşkesini de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tramvay bakım atölyesi, trafik kontrol merkezi, güvenlik odası ve diğer tesisler gezildi. Ardından ANTRAY ile Otogar durağına geçen heyet, Antalyakart Batıgar Kart Merkezi’ni inceleyerek merkezde yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.