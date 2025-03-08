Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı Ramazan ayında “İftarda Mahallenizdeyiz” diyerek mahallerde yemek dağıtımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Aşevi Tırı, Ramazan ayı boyunca Kepez ilçesinde her gün farklı mahallerde iftar öncesi 4 çeşit sıcak yemek dağıtıyor. Mobil Aşevi, Ahatlı Mahallesi’nde 1000 kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi Tırı, 6 Mart Perşembe Günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde muhtarlık önünde, 7 Mart Cuma Günü de Habibler Mahallesinde pazar yerinde iftar saati öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunacak.

RAMAZAN ÇARŞISINA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan etkinlikleri de Antalyalılara unutulmaz Ramazan akşamları yaşatmaya devam ediyor. Etkinlik alanında yer alan yeme-içme alanlarında vatandaşlar bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklarda oyun alanlarında keyifli zaman geçiriyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçılarından Yasin Ateş, Ramazan’a özel repertuarıyla sahne aldı. Yasin Ateş, izleyenlere sevilen parçalarını seslendirerek, keyifli bir akşam yaşattı.