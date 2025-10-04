Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, annelere 325 milyon TL'ye yakın emzirme ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı Emzirme Ödeneği ile ailelerimizin yanındayız.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.' İfadelerini kullandı.