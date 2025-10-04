Sivas'ta şehrin altyapısını modern teknolojiyle denetleyen Sivas Belediyesi ekipleri, Birlik Caddesi'nde yaptıkları incelemelerde büyük bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı.

SİVAS (İGFA) - Yeraltı kanalları ve yağmur suyu hatları robot kameralarla taranırken, yağmur suyu hattının içinden doğalgaz borusu geçirildiği tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yaşanan duruma tepki göstererek insan hayatını riske atan bu tür sorumsuzlukların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Uzun, 'Artık sadece yeraltı kanallarını değil, yağmur suyu hatlarımızı da robot kameralarla izliyoruz. Birlik Caddesi'ndeki yağmur suyu hattını incelediğimizde karşımıza bizleri şaşkına çeviren bir görüntü çıktı. Yağmur suyu hattımızın içinden bir doğalgaz borusu geçtiğini gördük. Bizim hattımızı delerek içinden doğalgaz borusu geçirmişler. Bu boruya da yağmur suyu ile beraber gelen poşetler ve bazı atıkların takıldığını gördük. Şu anda apartman bu boruyla doğalgaz alıyor. Peki burada aşırı yağışlarla bu birikmeler devam etse, tıkanıklıkla birlikte Allah göstermesin bu boru patlasa ve yağmur suyu hattında bir doğalgaz patlamasına sebep olsa, facianın boyutu ne derece olur?' dedi.

Vatandaşlar ve özellikle inşaat sektöründeki yetkililere uyarılarda bulunan Başkan Uzun, 'Buradan tüm hemşehrilerimize soruyorum, bunu yapan müteahhite özellikle söylüyorum. Bu olacak bir iş mi? İnsanlarımızın sağlığı bu kadar ucuz mu? Yapılan işler bu kadar değersiz mi? Bu görüntüyü de herkese örnek olması açısından özellikle paylaşıyoruz ve hiçbir müteahhitin artık böyle bir hata yapmasını istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, tespit ettikleri bu ciddi ihmalin ardından gerekli müdahaleyi başlatarak tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.