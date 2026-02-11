ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hava Kirliliği İyileştirme Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje ile kent genelinde hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının iş birliğinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında gelir düzeyi düşük ve katı yakıt kullanan hanelerin doğalgaza geçiş süreci desteklendi.

VATANDAŞ HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDİ

Uygulama çerçevesinde kombi, iç tesisat, petekler ve doğalgaz abonelik bedelleri dahil olmak üzere tüm giderler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Böylece hak sahipleri herhangi bir ücret ödemeden doğalgaz kullanmaya başladı.

Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yürütülen çalışmalarla toplam 124 konutun dönüşümü tamamlanırken, proje ile hem temiz enerji kullanımının artırılması hem de hava kirliliğinin azaltılması için önemli bir çalışma hayata geçirildi.