Millî Savunma Bakanlığı, Ankaralı Hatice Güner'in sevgiyle ördüğü 195 adet boyunluğun zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre, Hatice Güner tarafından el emeğiyle hazırlanan 195 boyunluk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla görevli birliklere teslim edildi.
Boyunluklar, 219 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Yamadağ/Malatya) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh Destek Kıta Grup Komutanlığı'nda görev yapan personele ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlere gönderilen bu anlamlı hediyelerin Mehmetçiklerin içini ısıtan kıymetli bir destek olduğu vurguladığı paylaşımında fedakâr Türk kadınının her zaman ordusunun yanında olduğuna dikkat çekilerek, Hatice Güner'e teşekkür edildi.