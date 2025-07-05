Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Benim Hocam Yayıncılık’la yaptığı iş birliği kapsamında düzenlenen “AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı” yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öğrenci dostu Başkent için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık arasında yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen “AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı” programı ydpıldı.

Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, ücretsiz olarak düzenlenen eğitim kampına 2 binden fazla başvuru alındığının altını çizerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitimlerini tamamlamış olan öğretmenlerimizi girecekleri AGS öncesinde desteklemeye devam ediyoruz. Girecekleri bu sınavda gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Benim Hocam Yayıncılık Kurucusu Ramazan Yetgin ise ABB ile iş birliklerinin in devam ettiğini ve KPSS ile YKS’den sonra üçüncü kez genel tekrar kampı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi söyledi: “Akademi Giriş Sınavı, öğretmen arkadaşlarımızın devlet memurluğuna direkt olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na atanma sınavı. Sınava da az bir zamanları kaldı. Amacımız son genel tekrarlarını yaparak özellikle son bir yılda öğrendiklerini onlara tekrar hatırlatmak istiyoruz.”