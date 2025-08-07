Bursa’da yaşanan orman yangınlarının ardından zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek için Ankaragücü Bekar Evi Çocukları taraftar grubu, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 10 bin fidan bağışladı. Fidanlar, talep eden kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından müdürlükten temin edilebilecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan orman yangınlarının yol açtığı tahribatı onarmak ve doğayı yeniden canlandırmak için anlamlı bir adım atıldı.

Ankaragücü Bekar Evi Çocukları taraftar grubu, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 10 bin adet fidan teslim etti.

Bağışlanan fidanlar, yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden yeşillenmesine katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından da paylaşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Ankaragücü Bekar Evi Çocukları taraftar grubunun kurumumuza teslim ettiği 10 bin fidan, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için kullanılacak. Fidanları temin etmek isteyen kamu kurumları, kuruluşlar ve vatandaşlarımız, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize başvurabilir” ifadelerini kullandı.