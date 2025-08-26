İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışması sonrası şüpheliler İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B.’nin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, kamu düzenini tehdit eden “asfalt zorbalarına” izin verilmeyeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde meydana gelen trafik tartışmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirterek, olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğu tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, tüm şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından olayın ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya, “Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1960212142080061572

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.