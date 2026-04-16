Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi ile Eskişehir Yolu arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla yeni bir bağlantı bulvarı yapımına başladı. Mevcutta tek gidiş-tek geliş olarak hizmet veren yol, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere yeniden projelendirildi.

ANKARA (İGFA) -

Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi ile Eskişehir Yolu arasında ulaşımın güçlendirilmesi amacıyla yeni bir bağlantı bulvarı yapımına başlandı. Hazırlanan proje doğrultusunda mevcutta tek geliş ve gidiş olarak hizmet veren yolun 6 bin 270 metrelik kısmı, 3 geliş- 3 gidiş olmak üzere toplamda 6 şeride çıkarılacak.

Çalışmaların başladığı proje kapsamında ayrıca; yay kaldırımları, menfez yapıları, istinat duvarları ve yağmur suyu hatları da inşa ediliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması ve Eskişehir Yolu bağlantısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.