İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Çanakkale Lapseki Dalyan önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botuyla kurtarılarak Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Dalyan önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknenin kurtarıldığını duyurdu.

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

