Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Ulus'ta bulunan ve Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen Tenekeciler Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesine başlamak için harekete geçti.

Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan zanaat kültürünün önemli merkezlerinden biri olan cadde, yapılacak çalışmalarla özgün dokusu korunarak daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.

DIŞ CEPHEDEN ÇATIYA 28 YAPI YENİLENECEK

Proje kapsamında cadde üzerinde bulunan 6'sı tescilli toplam 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Yapıların cephelerinde sıva ve boya işlemleri yapılırken, yıpranmış ve özgünlüğünü kaybetmiş doğramalar yenilenecek.,

Vitrin ve camekân düzenlemeleri daha estetik bir görünüme kavuşturulacak, çatı yenileme çalışmalarıyla yapıların fiziksel dayanımı artırılacak.

Çalışmalar kapsamında cadde genelinde görsel kirliliğe neden olan tabela ve reklam unsurları da tek tip standartlara uygun hale getirilerek sokak bütünlüğü sağlanacak.

TARİHİ DOKU KORUNACAK

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, projenin Tenekeciler Caddesi'nin özgün karakterini koruyarak iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.

Yonga, 'Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplamda 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Cephelerde yer alan tabela ve reklam unsurları da belirli bir standart çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile görsel kirliliğin önüne geçilecek, sokak bütünlüğü sağlanacak ve bölgenin turistik cazibesi artırılacak' dedi.

ESNAFTAN PROJEYE DESTEK

Sobacılar Çarşısı esnafından Erdal İlgi, yaklaşık 50 yıldır bölgede esnaflık yaptığını belirterek, hayata geçirilecek projenin hem esnaf hem ziyaretçiler için büyük kazanım olacağını söyledi.