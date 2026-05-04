Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala 'Bilgi Yarışması' düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere hem motivasyon verdi hem de bilgilerini gözden geçirmelerine olanak sağladı.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde YKS sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen yarışma Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Şarkılar ve türküler eşliğinde yarışmaya başlayan öğrenciler, bol danslı, kahkahalı ve bilgili bir yarışma geçirdi.

Çamlıyayla, Sağlık, Akdeniz, Gülnar, Halkkent, Tarsus Öğretmenler, Aydıncık, Silifke, Bozyazı, Mut, Erdemli ve Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden 36 öğrenci YKS formatına uygun soruların yer aldığı yarışmada kıyasıya rekabet etti.

Yarışmacılar heyecanla sorulara yanıt verirken, sıra arkadaşları da onlara koltuklardan destek oldu. Öğrencilerin hem moral bulmasını sağlayan hem de prova imkanı sunan yarışma, öğrencilerin bilgilerini pekiştirirken sınav stresini de azaltan keyifli bir etkinliğe dönüştü. Yarışma sonunda Tarsus Öğretmenler Şubesi birinci, Anamur Şubesi ikinci, Silifke Şubesi ise üçüncü oldu.

Öğrencilere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, 'Bilgi yarışmaları bizim için çok önemli değil, bir araya gelme sebebi. Yarışmacı arkadaşlarının içinde olmamak da önemli değil. Sadece bu zorlu süreçte araya bir neşe ve farklılık katalım istedik' diyerek, yakın zamanda sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

Sınıf öğretmeni olmak isteyen ve sınava hazırlanan Ümmüseleme Orhan, 'Çok keyifli bir yarışmaydı, mutlu oldum. Bilmediğimiz sorular vardı, onları öğrenmiş olduk. Ben çok eğlendim, keyifli bir yarışmaydı' diyerek, sınava girecek herkese başarılar diledi.

Heyecanlı bir yarışma olduğunu söyleyen Özlem Sungur, 'Arkadaşlarımızla beraber çok keyifli vakitler geçirdik. Sınavda az kalmışken biraz stresimizi attık. Bilgimizi de çok güzel bir şekilde ölçtük. Kazanları da tebrik ederim. Çok eğlenceliydi, herkes çok eğlendi bence' diyerek, YKS sınavında da herkesin emeğinin karşılığını almasını temenni etti. Büyükşehir'in sınava hazırlık sürecinin her anında yanlarında olduğunu vurgulayan Sungur, Başkan Seçer'e bu imkanlardan dolayı teşekkür etti.