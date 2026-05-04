TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri, sosyal ve sportif faaliyetler ile şehir içi ve şehir dışı etkinliklerde kullanılan otobüs filosuna 12 yeni araç dahil edildi.

Otobüslerin hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ulaşım filosunda olduğu gibi sosyal hizmet için kullanılan araçlarda da standardı yükselttiklerini söyledi.

MODERN VE GÜVENLİ ULAŞIMA ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Şehir içi ulaşım filomuzu olduğu gibi sosyal hizmet filomuzu da modernize ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek şehir içinde gerekse şehir dışında birçok organizasyon yapıyoruz. Okullarımızın, spor kulüplerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın şehir içinde ve farklı illerdeki etkinliklerine de ulaşım desteği sağlıyoruz. Bunun yanında cenazeler için her gün taşıma hizmeti veriyoruz. Bu önemli hizmetlerde kullandığımız otobüs sayısını, hizmete aldığımız 12 araçla birlikte 5'ten 17'ye çıkardık. Bu araçlar, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra şehrimizin il dışında temsili açısından da önemli. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.'