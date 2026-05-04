Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye Atatürk Caddesi'nde tarihi bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'nin can damarı olan Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışması başlattı. 12 kilometre boyunca uzayacak içme suyu, atık su ve yağmur suyu projesiyle alt yapısı sil baştan yenilenecek caddede daha sonra üst yapıda başlayacak projeyle 'prestij cadde' olarak hizmete alınacak.

Başkan Alemdar, 'İlçelerde sadece altyapı değil, yaşam kalitesini artıran her alana dokunuyoruz. Su hayat, yol medeniyettir anlayışıyla ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli boruları yenileyerek modern bir sisteme kavuşturuyoruz. Arifiye'mize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Yoğun katılım

Önce altyapı, sonra ise üst yapı hamlesiyle ilçenin cazibesini artırması hedeflenen proje için düzenlenen tanıtım törenine TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun yağmurlara karşı:

Proje kapsamında toplam 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 3 bin 500 metrelik atık su hattı ve 3 bin metrelik yağmur suyu hattı sil baştan yenilenecek. Projeyle bölgenin altyapı geleceği garanti altına alınacak, yoğun yağmurlarda oluşabilecek su baskınları önlenecek ve yeni atık su hattı ile atık suların güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirilecek.

Prestij cadde olacak

Altyapının yenilenmesinden sonra Atatürk Caddesi aydınlatması, peyzajı, çevre düzenlemesi ve yürüyüş alanlarıyla şehirde örnek teşkil edecek bir 'prestij cadde' olarak yeniden inşa edilecek. Bu iki hamle, ilçenin modern yapısına katkı sunacak ve sosyal yaşam kalitesini üst seviyeye çıkaracak.

'Su hayat, yol medeniyet'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın 16 ilçesi ve 672 mahallesinde insan odaklı hizmet anlayışıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, 'Şehrimize yarınlara taşımaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 yıllık değişim ve dönüşüm vizyonunu şehre yansıtmaya gayret ediyoruz. Arifiye'yi geleceğe sağlam bir şekilde hazırlamak için bugünden altyapı ve üstyapısını yeniliyoruz. Asbest borularla kayıp kaçak oranı yüksek oluyor. Bu suyumuzun geleceğine zarar veriyor. Biz bu konuda şehrimiz genelinde sağlam bir altyapı ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Su hayat, yol medeniyettir anlayışıyla ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli boruları yenileyerek, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını modern bir sisteme kavuşturuyoruz. Atatürk Caddesi'nin hem altyapısını hem de üstyapısını aydınlatmasından peyzajına kadar yenileyeceğiz' dedi.

'Birlikte hareket edersek başarırız'

Başkan Alemdar konuşmasının devamında, Sakarya'nın tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde yönetildiğini belirterek 'Bu şehir hepimizin, hangi ilçede ya da mahallede yaşarsak yaşayalım ortak bir geleceği paylaşıyoruz. Ulaşımda raylı sistem, metrobüs ve ADARAY projeleriyle önemli bir dönüşüm başlattık. Şehir genelinde yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve her ilçeye eşit hizmet götürme hedefindeyiz. Bu şehir ancak ortak akıl ve dayanışmayla geleceğe taşınabilir, biz de bu anlayışla çalışıyoruz. Temel atma törenimizin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Birlikte olunca iş birliği bereketli hale geliyor'

TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların yapıldığını belirterek, 'Arifiye çok hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçemiz. Bu nedenle yatırıma ihtiyacı var ve bizde bunun farkındayız. Birlikte olunca iş birliği bereketli hale geliyor. Hangi ilçemizin neye ihtiyacı varsa birlikte oturuyor ve ilçemizin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Biz Ankara'da uzun süre susuz kaldık. Kendi şehrimizde şükürler olsun ki AK Parti belediyeciliğiyle yönetiliyoruz. Bugünde Arifiye'de sağlam bir altyapı için temel atıyoruz. İnşallah nice temel atmalarda beraber oluruz. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Atatürk Caddesi prestij kazanacak'

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, 'Atatürk Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan altyapımız Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ iş birliğiyle yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında caddemiz güçlü alt yapısıyla, modern üst yapısıyla prestij kazanacak. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle son iki yılda birçok caddeyi yeniledik, mahalle yollarını asfaltladık ve ADARAY'ı yeniden hizmete aldık. Tüm bu devasa yatırımların hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum' dedi.

'12 Kilometrelik sağlam bir altyapı'

Projenin teknik detaylarını anlatan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'İlçemizin kalbi konumundaki bu bölgede hayata geçireceğimiz yatırımla toplam 12 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatları inşa ediyoruz. Bu hat ile birlikte bölge abonelerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştıracak, iklim değişikliklerinin etkilerini daha fazla hissettiğimiz bu dönemde güçlü altyapı sistemimizle yağmur sularını ve atık suları güvenle taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve yağmur suyu büzü, boru hattına indirildi.