ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklerine devam ediyor.

Kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve hayvansal üretimde verimliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, üreticilerin talebi üzerine Korkuteli'nin Küçükköy Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvanların tırnak kesimi ve bakımı gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulama, üreticilerin iş yükünü hafifletirken hayvan sağlığını da koruma altına aldı.

VERİMLİLİK VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Büyükbaş hayvanlarda düzenli tırnak bakımının yapılmaması durumunda yürüyüş bozuklukları, enfeksiyon ve verim kaybı gibi sorunların ortaya çıktığına dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Süleyman Çeliker, bu hizmetin özellikle süt ve et verimini doğrudan etkilediğini belirtti.

Çeliker, tırnak problemleri yaşayan hayvanların hareket kabiliyetinin azaldığını, buna bağlı olarak yem tüketiminin düştüğünü ve üretimde kayıplar yaşandığını ifade etti.

Süleyman Çeliker, yapılan ücretsiz tırnak bakım hizmetinin hem hayvan refahını artırdığını hem de üreticinin ekonomik kaybını önlemeye katkı sağladığını vurguladı.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Üretici Fatma Özçelik ise ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştıklarını belirterek, 'Hayvanlarımızın tırnak sorunu vardı. Evimizin önünde, zahmetsiz şekilde arkadaşlar yardımcı oldular' diyerek, özel olarak yaptırıldığında yüksek maliyet oluşturan bu hizmetin ücretsiz sunulmasından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.