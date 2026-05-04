Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Nisan ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

117 ekip ve 337 personelin görev aldığı denetimlerde, 130 okul ve çevresi ile 441 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca 178 okul servisi incelendi.

Çeşitli suçların önlenmesi ve şüphelilerin tespiti amacıyla 2028 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.