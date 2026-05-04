Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Çikolata-Kahve Atölyesi' bu kez Anneler Günü kapsamında anneler ve çocuklarını bir araya getirecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak düzenleyeceği Anne-Çocuk Çikolata Atölyesi, 9-10 Mayıs tarihlerinde anneler ile çocuklarını aynı tezgâhta buluşturacak.

Birlikte üretmenin ve öğrenmenin keyfini yaşayacak katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyimle unutulmaz anılar biriktirecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için kayıtlar sakarya.bel.tr adresi üzerinden 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde açılacak.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEKLER

Nehir Çikolata Evi'nde gerçekleştirilecek atölyede anneler ve çocuklar, çikolata yapımının inceliklerini öğrenip kaliteli zaman geçirmenin tadına varacaklar.

UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRİLECEK

ATÖLYENİN DETAYLARI

Anne-Çocuk Çikolata Atölyesi'ne çocuklarıyla birlikte katılım sağlamak isteyen tüm anneler başvuruda bulunabilecek. Kayıtlar ise sakarya.bel.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

7 Mayıs Perşembe günü saat 09.00 itibariyle açılacak kayıtlarda 9 Mayıs'ta ki atölye etkinliğine, 8 Mayıs Cuma günü yine aynı saatte açılacak kayıtlar ise 10 Mayıs'ta ki atölye etkinliğine kayıt yapılacak.

Katılım için 2021 doğumlu ve daha büyük yaştaki çocuklar için kayıt şartı aranıyor.