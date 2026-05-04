Maltepe'de baharın gelişiyle birlikte mahallelerde başlatılan temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde planlı bir program çerçevesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son olarak Feyzullah Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'nin tüm mahallelerinde sırasıyla yürütülen temizlik çalışmalarının son durağı Feyzullah Mahallesi oldu.

Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, önceden belirlenen program doğrultusunda mahallede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ana caddelerden ara sokaklara kadar uzanan temizlik faaliyetlerinde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara öncelik verildi.

Çalışmalar kapsamında mekanik süpürge araçlarıyla biriken toz ve atıklar titizlikle toplanırken, ardından devreye giren tazyikli su sistemleriyle cadde ve kaldırımlar detaylı şekilde yıkandı. Park çevreleri, okul önleri ve toplu kullanım alanlarında da özel temizlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, Maltepe genelinde sürdürülen bu çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de daha sağlıklı ve estetik bir kent görünümü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.