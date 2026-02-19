Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak için büyük bir etkinlik programı hazırladı. Ramazan boyunca 50'ye yakın noktada düzenlenecek 500'ü aşkın etkinlikle, geleneksel değerler yaşatılacak, paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle birlikte dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı.

Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, Ramazan coşkusunu Başkentin dört bir yanına taşıyacak.

50 FARKLI NOKTADA 500'Ü AŞKIN GÖSTERİ

ABB tarafından 50 farklı noktada gerçekleştirilecek 500'den fazla etkinliğin tanıtımı ise jonglör, seymen ve mehteran takımının gösterisi ile geleneksel fasıl topluluğunun mini konseriyle Genç Akademi Zafer önünde düzenlenen programda tanıtıldı.

ABB olarak Ankaralıların Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamasını istediklerini kaydeden Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve Tiyatro Oyuncusu Şevket Çetin, Ramazan programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Bu sene Kocatepe Kültür Merkezi'nde, Gençlik Parkı'nda, Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde ikramlarımızla, konserlerimizle, tiyatrolarımızla, Ramazan özel gösterilerimizle tüm halkımızı bu coşkuya davet ediyoruz. Onların karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan'da hep birlikte 50 farklı noktada 500 farklı gösteriyle Ankara halkının karşısında olacağız. ' dedi.

GENİŞ BİR ETKİNLİK TAKVİMİ BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK

Bir ay boyunca Ramazan'ın manevi atmosferinin yaşatılacağı programda; konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk etkinliklerinden söyleşilere, çeşitli kültürel buluşmalardan özel gösterilere kadar uzanan geniş bir etkinlik takvimi Başkentlilerle buluşacak.