Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan 40 itfaiye memuru ile bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla itfaiye teşkilatını genç ve dinamik kadrolarla güçlendirdi.

Bu kapsamda 40 yeni itfaiye memuru, ilk kez adil ve şeffaf bir sınav sürecinin ardından zorlu bir eğitim sürecine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, düzenlenen programda yeni itfaiye erleri ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Çavuşoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı da eşlik etti.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ŞEHRİMİZ SİZE EMANET'



Programda yeni mesai arkadaşlarına hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'İtfaiye teşkilatımız, belediyemizin en hayati birimlerinden biri. Bugün aramıza katılan 40 genç arkadaşımızın gözlerindeki heyecanı görüyoruz. Fedakarlık, cesaret ve yüksek sorumluluk gerektiren bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceklerinden hiç şüphem yok. Şehrimizin huzuru ve güvenliği artık sizlerin de omuzlarında' ifadelerine yer verdi. Yeni memurlara görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çavuşoğlu, 'Şehrimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapacak olan kıymetli mesai arkadaşlarımızın; bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyor, başarılı bir çalışma hayatı diliyorum' dedi.