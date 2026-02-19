Mersin Büyükşehir Belediyesi; bünyesinde bulunan 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri' sayesinde hem iklim krizi ile mücadele ediyor, hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı; evsel nitelikli atıkların değerlendirilerek ekonomik değer yaratması ve olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi amacıyla, 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer elektrik enerjisi üretti.

Mersin genelindeki katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf işlemlerini sürdürerek, 'Temiz Çevre, Temiz Dünya, Temiz Enerji' anlayışıyla çevre kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir, böylece hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadele ediyor.

KULA: 'BÜYÜKŞEHİR 2025 YILINDA, 125 BİN HANENİN AYDINLATMA ENERJİSİNE EŞ DEĞER ELEKTRİK ÜRETTİ'

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Aslıhan Kula; Büyükşehir'in 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde depolanan atıklardan açığa çıkan Metan (CH4) gazının elektrik üretiminde kullanıldığını belirterek, 'Bu sayede sera gazı etkisini azaltıyoruz. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ederek, tesislerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz' dedi.