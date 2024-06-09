Başkentli kadınlara ve kadın kooperatiflerine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Antares Alışveriş Merkezi’nde “Kadın Emeği Pazarı” kurdu.ANKARA (İGFA) - Özel günler öncesi “Kadın Emeği Pazarları” kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilerin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerini satmaları için fırsat yaratıyor.

Son olarak Kurban Bayramı öncesinde kadın girişimcilerin ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla Antares Alışveriş Merkezi’nde kurulan pazarda girişimci kadınların hazırladığı takı, toka, çanta, tekstil ürünleri, cüzdan ve süs eşyaları satışa sunuldu.

BAŞKENTLİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, kurulan Kadın Emeği Pazarlarının hem yurttaşlardan hem de kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünün altını çizerek, “Yerel kalkınmada kadın emeğinin ve kadın girişimciliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yıl boyunca Ankara’nın çeşitli noktalarında halka açık olarak kadın girişimcilerimizin ürettikleri ürünleri satabilmeleri için imkânlar sunuyoruz.” diye konuştu.

Kadın Emeği Pazarı, bugün de ziyaret edilebilecek.