Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Ankara’da açıldı. Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Millet Bahçesi Konser Alanında yapılacak olan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı. Fuarda farklı ceza infaz kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünler sergilenip, satışa sunuldu.

Fuarda 124 farklı işyurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen olan fuarda yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sunulacak.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlandı.

Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.