Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gaybubet evlerinde saklanan örgüt mensuplarına finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Çalışmalarda, şüphelilerin örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde kalan kişilere finansal destek sağladıkları ve yardımda bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.
7 KİŞİ YAKALANDI, TAMAMI TUTUKLANDI
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin yakalandığı, tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği ve sevk edilen kişilerin tutuklandığı bildirildi. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.