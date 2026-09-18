Bunlar da ilginizi çekebilir

Ortaokul öğrencileri için 'yapay zekâ eğitim programı' tanıtıldı

8 ilde organize suça 76 gözaltı! 3,2 milyar TL'lik hareket

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin yakalandığı, tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği ve sevk edilen kişilerin tutuklandığı bildirildi. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Çalışmalarda, şüphelilerin örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde kalan kişilere finansal destek sağladıkları ve yardımda bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.