Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde yapımı tamamlanan “Yahyalar Hulusi Cengiz Diyanet Gençlik Merkezi ve H. İbrahim-Rabia Ergenç 4-6 Yaş Kur’an Kursu”nun açılış programına katıldı.ANKARA (İGFA) - 4-6 yaş Kur’an kurslarından sonra 7-10 yaş Kur’an kurslarının da faaliyete geçtiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kurslara kaydolan öğrenci sayısının 40 bine yaklaştığını belirterek, "7-10 yaş yaşındaki çocuklarımız okullarından geliyorlar, biraz dinleniyorlar, yemekler yiyorlar. Sonra evlerinin en yakınındaki Kur’an kursumuzda ya da camimizde birkaç saatlik ders almaya başlıyorlar. Temel dini bilgilerinde onlara destek oluyorlar. Rabbimizi, Peygamberimizi (s.a.s.)i Kur’an’ını tanıyan, bilen, devletine, milletine, ezanına, bayrağına sevgi dolu gençler yetiştirmek için hocalarımız onlara rehberlik yapıyor.” dedi.

Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur’an kurslarında çocuklara ne öğretilmesi gerekiyorsa Diyanet İşleri Başkanlığının o eğitimi verdiğine işaret etti.

4-6 ile 7-10 yaş grubundaki çocukların şartlarına uygun programlar çalıştıklarını dile getiren Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimizin (s.a.s.) gösterdiği yoldan yürüyerek bunu yapıyoruz; ‘Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.’ Hocalarımıza; çocuklara Peygamberi metotla yaklaşın, sizin vesilenizle bir çocuğun, bir gencin kalbine; dinimizin, inancımızın, Rabbimizin, Peygamberimizin, Kitabımızın sevgisi yerleşmişse ne mutlu size diyorum.” ifadelerini kullandı.

Eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Erbaş, konuşmasının ardından önce Yahyalar Hulusi Cengiz Diyanet Gençlik Merkezi’nin, daha sonra da H. İbrahim-Rabia Ergenç 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışlarını beraberindekilerle gerçekleştirdi.

Açılışa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar da katıldı.