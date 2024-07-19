ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Keçiören ve Gölbaşı belediye başkan yardımcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, rektör yardımcısı, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen Hasat Bayramı, pek çok alanda üretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü 4 bin 200 dönümlük Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açış konuşmalarıyla devam etti.

“ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKLERİYLE DE ÖN PLANA ÇIKMIŞ BİR ÜNİVERSİTE”

Rektör Ünüvar, Ankara’da her biri çok gözde ve güzide 22 üniversite bulunduğunu, ancak bunlar arasında veteriner ve ziraat fakültelerinin bulunduğu tek üniversitenin Ankara Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Ziraat Fakültesinin Haymana, Ayaş, Kalecik, Eskişehir Çifteler ve Bursa Gemlik’te çiftlikleri ve araştırma istasyonları bulunduğunu, ayrıca Veteriner Fakültesinin Kahramankazan’da bir çiftliğinin bulunduğunu aktaran Ünüvar, Ankara Üniversitesinin çiftlikleriyle de ön plana çıkmış bir üniversite olduğunu vurguladı. Ünüvar, “Ziraat Fakültemiz bu çerçevede bizim için son derece özgün ve değerli bir fakültemiz” dedi.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunun altını çizen Ünüvar, “Bizim en önemli üretim kaynağımız toprak. Dolayısıyla bizim toprağa sıkı sıkıya bağlanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar da kuruluşundan bu yana yaklaşık 25 binin üzerinde ziraat mühendisi ve ziraat yüksek mühendisi mezun eden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, kampüsü, araştırma-uygulama çiftlikleri, araştırma istasyonları, güçlü akademik ve idari personel kadrosuyla Türkiye’nin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer aldığını kaydetti.

Fakülteye ait çiftliklerde kamu ve özel sektörle iş birliği içerisinde pek çok proje yürütüldüğünün altını çizen Atar, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında yerli buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesi, üretimi ve tohumluk olarak piyasaya arzının bunlardan birkaçı olduğunu dile getirdi.

Atar, konuşmasının devamında, fakülteye bağlı çiftlik ve araştırma istasyonlarında yapılan üretim faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.

ÖNCE TIRPAN, SONRA BİÇERDÖVERLE HASAT

Açış konuşmalarının ardından hasadın yapılacağı araziye geçildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve diğer davetliler, tırpanla buğday hasadı yaptı. Ünüvar ve Yıldız, daha sonra, biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasada devam etti.

“ÇİFTÇİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ”

Rektör Ünüvar, hasadın ardından yaptığı açıklamada hem el emeği hem teknoloji vasıtasıyla hasat yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Üretmenin hem keyfini hem zorluğunu görmüş olduk. Üretmek çok değerli bir şey. Ve Türkiye önemli bir tarım ülkesi. O üretimi birlikte yapmanın hazzını, mutluluğunu duyduk. İnşallah Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak ülkemizin tarımsal üretimine katkı sağlayabilirsek, katkı sağlayacak insanları yetiştirebilirsek ne mutlu bize.”

Ünüvar, Hasat Bayramı’nın Türk çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Hem akademik anlamda hem üretim anlamında çiftçimizin daima yanındayız. Bu vesileyle Hasat Bayramı’mızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, bugünün hayatındaki müstesna günlerden biri olduğunu belirterek, “Ben Samsun’da doğdum. Şehir çocuğuyum. İlk defa hayatımda tırpan sallayarak buğday biçme işlemine katıldım. Ve yine biçerdöver sürme fırsatı buldum. Unutulmayacak bir gün yaşadım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çiftçi milletin efendisidir’ sözünün ne kadar anlamlı olduğunu gördüm. Emeğin ne kadar önemli olduğunu, bu sıcak arazide tırpan biçmenin, hasat yapmanın ne kadar zor olduğunu öğrenmiş oldum. Hasat Bayramı kardeş Ankara Üniversitemize, bütün çiftçilerimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar da Hasat Bayramı’nı bugün büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Çiftçilik zor bir iş. Tırpan sallamak emek gerektiriyor, biraz da hüner gerektiriyor. Biçerdövere de devam ettik ama sıcakta biçerdöverle de olsa bu iş zor. Çiftçilerimize Allah kolaylık versin. Hasadımız hayırlı ve bereketli olsun” diye konuştu.