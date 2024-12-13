Ankara Üniversitesi QS Dünya 2025 Sürdürülebilirlik sıralamasında 941-960 bandından 486. sıraya yükselerek dünya çapındaki etkisini bir kez daha gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla akademik derecelendirmelerinde üstün sonuçlar elde eden Ankara Üniversitesi, dünyada değerlendirilen bin 744 üniversite içerisinde 486. sıraya yükselerek başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Çevresel, sosyal ve yönetişim çalışmalarına göre analiz edilen ve Türkiye’den 36 üniversitenin değerlendirmeye alındığı çalışmada Ankara Üniversitesi, 6. sırada yer alarak dikkat çeken sonuçlar elde etti.

QS Dünya 2025 Sürdürülebilirlik sıralaması sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sonuçların Ankara Üniversitesi için çok mutlu edici olduğunu fakat bu yükselişin artarak devam etmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Ankara Üniversitesinin “çevresel ve sosyal etki”, “sosyal etki ve yönetişim”, “çevresel etki ve yönetişim” alanlarında yükselişte olduğunu anlatan Rektör Ünüvar, “Yükseköğretimin yeni anlayışı, öğrencilerin yeteneklerini ve hedeflerini ortaya çıkarma ile sürdürülebilirlik anlayışının kalıcı hale gelmesi için sürekli çalışıyoruz ve çalışmalarımızın sonucunun da dünyadaki etkisini görüyor olmak bizler için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesinin başarılarının uluslararası alanlarda da tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çeken Rektör Ünüvar, “üniversitelerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik çabalarını değerlendiren kapsamlı bir metodolojiye dayanan QS Dünya 2025 Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.