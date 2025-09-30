ANKARA (İGFA) - Ankara-Niğde Otoyolu’nun Ortaköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük üzüntü yarattı. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir şehit düşerken, bir vatandaş da vefat etti.

Kaza, yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin edildi.

Kazada 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan jandarma personeli ve sivil vatandaş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Kazada vefat eden vatandaşımıza da Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da resmi açıklamasında, “Şehit düşen kahraman Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.