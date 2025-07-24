Ankara'da Kırıklı Köyü sakinleri, Ankara Gölbaşı’nda planlanan ikinci kömür madeni projesine karşı hukuki ve toplumsal bir mücadele başlattı. Mahkeme, projenin uygulanmasının bölge halkına telafisi güç zararlar vereceğine dikkat çekerek, kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, Ocak 2024’te kömür madeni projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verdi.

Bu karara itiraz eden Kırıklı Köyü sakinleri, Mart 2024’te Temiz Hava Hakkı Platformu’nun desteğiyle iptal davası açtı. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ile Doğa Derneği de sürece teknik destek sağladı. Mart 2025’te bilirkişi keşfi yapıldı ve Haziran 2025’te yayımlanan bilirkişi raporu, projenin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine Ankara 25. İdare Mahkemesi, Temmuz 2025’te “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesini durdurdu.

BÖLGE HALKININ ENDİŞELERİ

Bölge halkı, projenin köyün temiz havasını, suyunu ve verimli topraklarını geri dönülmez şekilde tahrip edeceğini belirtiyor. Madencilik faaliyetinin yalnızca ruhsat alanını değil, çevresindeki tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını da tehdit edeceği ifade ediliyor. Milyonlarca ton toprağın taşınması ve ortaya çıkacak toz ile ağır metaller, geniş bir coğrafyada ekolojik riske yol açacak. Madenin etkileyeceği alan, Mogan ve Eymir Gölleri’nin bulunduğu Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne çok yakın. Bu bölge, 83 kuş türü ve 493 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Toz, gürültü ve kimyasal salınım, bölgedeki biyolojik çeşitlilik üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir.

HUKUKİ SÜRECİN ÖNEMİ

Davanın hukuki sürecini yürüten avukat Pınar Gayretli, “Davamız, Gölbaşı Kırıklı Köyü'nde yaklaşık 25 hektarlık alanda yapılmak istenen kömür madeni için ÇED süreci işletilmeden verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına karşı açılmıştır. Oysa 1100 hektarlık ruhsat sahası içinde sadece 24,93 hektar seçilerek ÇED'den kaçılmak istenmiştir. Bu, açıkça hukukun kötüye kullanımıdır” dedi. Gayretli, bilirkişi raporunun çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediğini belirttiğini de vurguladı.

Kırıklı, Mahmatlıbahçe ve Selametli köylerinde yaşayan yurttaşlar, mahkeme kararının yalnızca bir ara aşama olduğunu belirterek projeyi tamamen durdurmak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ediyor. “Bu yalnızca bizim değil, Ankara’nın doğasının mücadelesi” diyen köylüler, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyor.