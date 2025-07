Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu’da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı yatırımları ve projeleri anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu’da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç da yer aldı. Başkan Dutlulu, muhtarlara, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaptığı ve yapacağı yatırımlar ile Turgutlu Belediyesi iş birliği ile yürütecek projeler hakkında bilgi verip taleplerini dinledi.

“MANİSA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Muhtarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sözlerine merhum Başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başladı. Başkan Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Turgutlu’ya ilk gelişim. İlk gelişimin ardından ilk toplantının da burada sizlerle olması tesadüf değil. Daha önceki ilçe belediye başkanlığı tecrübemde de Büyükşehir Belediyesi’nde de aynı yöntemi uygulayacağız. Halkla iç içe, sivil toplum örgütleri ve siz muhtarlarımızla birlikte bu şehri yöneteceğiz. Bu yüzden ilk sizlere geldik, sizleri dinlemek istedik. Defalarca toplantılar yapıldı, defalarca isteklerinizi söylediniz. Şunu bilmekte fayda var. Sizin her söylediğiniz söz, her vereceğiniz öneri, fikir bizim için çok önemli. Nasıl Turgutlu’nun sorunlarını Başkanı Çetin Akın’dan iyi bilme şansım yoksa sizin mahallenizin sorunlarını da sizden iyi bilme şansım yok” dedi.

“MUHTARLARA GÖNLÜMÜZ DE KAPIMIZ DA HER ZAMAN AÇIK“

“Mahallelerdeki sorunların çözümü için gönlümüz de kapımız da her zaman muhtarlarımıza açık” diyen Başkan Dutlulu, “Bizim için burada ilçe belediye başkanı çok önemli. Bizim iki avantajımız var. Biri Turgutlu’yu çok seven bir belediye başkanımız var. İkincisi Turgutlu’yu çok seven belediye başkanına kapılarını sonuna kadar açmış, tüm yetkileri vermiş, yapılacak tüm icraatları birlikte yapacağını söyleyen büyükşehir belediye başkanı var. Bu Ferdi Başkan ile de böyle başlamıştı. Bundan sonra da şuna emin olabilirsiniz; burada yapılacak olan tüm yatırımın sorumlusu Çetin Akın Başkan. ‘Turgutlu’nun ihtiyacı bu’ diyecek, onun dediğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Örneğin; bir yol yapılacaksa nereye yapılacaksa Çetin Başkan’dan daha iyi bilme şansım yok. Bunların hepsi sizin için de geçerli. Bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizin hangi partili olduğunuza, bize oy verip vermediğinize bakmayacağız. Bunun hiçbir önemi yok. Sizle iş birliği yapacağız. Bizim kapımız sonuna kadar açık” dedi.

“EL ELE VERELİM, MANİSA’YA GÜZEL BİR İZ BIRAKALIM”

Başkan Dutlulu, “Vatandaşlarımız büyük projelerden çok günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlere önem verir. Su akacak, çöp toplanacak, çocuk parkı olacak. Bu temel ihtiyaçları karşılamak önceliğimiz. Sizlerin ve vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözüm üreten bir Büyükşehir ve MASKİ hedefliyorum. Yeni başkan geldi diye her şey sil baştan başlamayacak. Ferdi Başkan’ın sistemine devam edeceğiz. Devlette devamlılık esastır” diyerek siyasi ayrım yapmadan 17 ilçeye eşit hizmet götüreceklerini belirtti ve “Şimdi hizmet zamanı. El ele verelim, Manisa’ya güzel bir iz bırakalım” dedi.

“TURGUTLU VE MANİSA İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’i anarak sözlerine başladı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyareti nedeniyle Başkan Dutlulu’ya teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun öncülüğünde, 17 ilçe belediyesi ve muhtarlarımızla birlikte Manisa’mıza en iyi hizmeti sunmak için el ele, omuz omuza çalışacağız. Ortak akılla, birlikte üreterek bu kenti daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Akın, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınlarına da değinerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, Turgutlu’ya yaptığı ziyaret ve hayata geçirilmesi planlanan projeler için teşekkür etti.

MUHTARLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Konuşmaların ardından, mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine ilçeye yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Muhtarlar, tek tek söz alarak taleplerini ve önerilerini dile getirdi.