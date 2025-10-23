Ankara'da Keçiören Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'e Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Ağız ve Diş Sağlığı Taraması' programında, özel gereksinimli çocuklara eğitim verilerek ağız ve diş taraması yapıldı.

Programa; Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Celal Biçer, Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Hakan Ataoğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ENGELLİ BİREYLERE DİŞ TARAMASI YAPILDI

'Sağlıklı Gülüşler, Mutlu Yarınlar' sloganıyla gerçekleştirilen programda, engelli bireylere yönelik hem diş sağlığı eğitimi verildi hem de muayene ve önleyici tedavi hizmetleri sunuldu. Uzman Diş Hekimleri Doç. Dr. Mahmure Ayşe Tayman, Doç. Dr. Esma Sarıçam, Doç. Dr. Özer Alkan ve Doç. Dr. Yeşim Kaya tarafından diş fırçalama teknikleri, çürüklerin önlenmesi, ortodontik sorunların tedavisi ve diş eti sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin ardından engelli çocuklara ağız içi muayene yapılarak koruyucu sağlık önerileri sunuldu.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, programda yaptığı konuşmada, 'Keçiören Belediyesi'ni kazanmadan önce halkımızın yanında olacağımıza ve dezavantajlı grupları destekleyeceğimize yönelik verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özaslan'ın önderliğinde, verdiğimiz bu sözleri gerçekleştirmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada, dezavantajlı gruplar ve genç kardeşlerimizle güzel ve ortak fikirle yola çıktık. Bugün bunu hayata geçirmek bizler için gerçekten büyük bir kıvanç kaynağıdır. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Eğitim programının ardından, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorlarına çiçek takdim edildi. Müzik dinletisi, konser ve eğlenceli etkinliklerle renklenen programda katılımcılara, Keçiören Belediyesi tarafından diş fırçası, tişört ve şapka hediye edildi.