Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Fatih Stadı'nda düzenlenen ve 5 gün süren 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması'nda dereceye giren 30 hünerli el, ödüllerini aldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da heyecan dolu yarışmanın final töreni Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Dr. Mesut Özarslan'a, aşçılık mesleğine verdiği emek ve kattığı değer dolayısıyla Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından madalya da takdim edildi.

Yarışmada kete, hıngel ve kavut kategorilerinde birinciliği göğüsleyen lezzet ustalarının isimleri Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat tarafından sırayla açıklandı. Birinciliği göğüsleyen yarışmacılar ve aileleri büyük sevinç yaşarken, kete kategorisinde birinci 500 bin TL, hıngel kategorisinde birinci 300 bin TL ve Kavut kategorisinde ise birinci 100 bin TL ödül kazandı. Her kategorilerde ilk 10'a giren yarışmacılara takdim edilen tüm ödüller, Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılandı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe, hizmet anlayışlarına ve milli değerlere vurgu yaptı.

DERECEYE GİRENLER NOTER TARAFINDAN AÇIKLANDI

Protokol konuşmalarının ardından Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat, noter imzalı zarf içindeki ödül kazanan isimleri sırayla açıkladı. Sonuçların duyurulduğu esnada heyecan dolu anlar yaşanırken, birincilerin ve dereceye girenlerin öğrenilmesiyle birlikte bu heyecan yerini sevince bıraktı. Programda, Tulpar Dans Topluluğu tarafından Kafkas dans gösterisi sergilenirken, sazı eline alan âşıkların keyifli atışmaları da etkinliğe renk kattı.

BİRİNCİ 500 BİN TL KAZANDI

Kete kategorisinde birinci Güler Bayram 500 bin TL, ikinci Yeşim Kahraman 250 bin TL, üçüncü Pakize Ünlü ise 125 bin TL ödülün sahibi oldu. Hıngel kategorisinde birinci Emine Çiçek 300 bin TL, ikinci Dudu Atar 150 bin TL, üçüncü Ayça Çelik ise 75 bin TL ödül kazandı. Kavut kategorisinde birinci Betül Şimşek 100 bin TL, ikinci Remziye Pala 50 bin TL, üçüncü Songül Ünal da 25 bin TL ödül aldı. Her kategoride 10 yarışmacı dereceye girme başarısı gösterirken; Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğundaki para ödülleri Başkan Özarslan ve protokol heyeti tarafından yarışmacılara takdim edildi.

TOPLAM 562 YARIŞMACI TER DÖKTÜ

Toplam 562 yarışmacının 5 gün boyunca hünerlerini sergileyerek en lezzetli yemeği yapmak için mücadele ettiği yarışma, Fatih Stadı'na kurulan çadırlarda gerçekleştirildi. Yarışma, şartnamede yer alan kurallar ile puanlama sistemine göre uzman jüri üyeleri ve noter huzurunda yapıldı. Her çadırda yarışmacılar için gerekli malzemeler hazır bulunduruldu ve belirlenen süre sonunda hazırlanan yemekler görevliler aracılığıyla jüriye teslim edilerek tarafsız bir puanlama sağlandı. Kete kategorisinde 327, hıngel kategorisinde 183, kavut kategorisinde 52 yarışmacı büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya yarıştı.