Keçiören Belediyesi NetMasa Çağrı Merkezi, Keçiören'in ulaşılabilir çözüm noktası olarak vatandaşların anlık sorunlarına çözüm üretmek ve aksaklıkları gidermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikâyetler titizlikle değerlendiren NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti.

Keçiören Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki her konuda hızlı ve etkili çözümler sunan NetMasa'ya, yılsonu verilerine göre temizlikten asfalt serimine, sosyal yardımlardan ulaşıma birçok alanda başvuru yapıldı. NetMasa'ya iletilen bu talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

VATANDAŞ ODAKLI ÇÖZÜM

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki NetMasa yüz yüze birimi ise mesai saatleri boyunca vatandaşlarla bire bir iletişim kurarak sorunlara çözüm sunuyor.

Güler yüzlü ve samimi bir ortamda karşılanan vatandaşların talepleri, personel tarafından titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlçe sakinlerine çözüm odaklı hizmet sunan NetMasa, hızlı ve etkili geri dönüşleriyle vatandaş memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

'NETMASA İLE ULAŞILABİLİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

İlçede ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen NetMasa birimimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili birimlerle paylaşarak hızlı çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, güvenli ve güçlü bir iletişim ağı aracılığıyla bize iletmelerini sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle kaliteli ve etkin hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz. Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizle olan iletişimi güçlendirmek adına NetMasa, taleplerin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor.'